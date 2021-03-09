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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Російсько-окупаційні війська ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи й надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли підрозділи українських військових.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту ВОДЯНЕ, що на Приазов’ї, окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, а неподалік ПІСКІВ – ще й зі стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту ЗОЛОТЕ-4, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», загарбники обстріляли позиції наших захисників зі стрілецької зброї, автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів.

На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про всі факти порушень з боку російсько- окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 1,5 гектари території та передали на знищення 32 вибухонебезпечних предмети.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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