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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Протягом поточної доби, 9 березня, було зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Неподалік населених пунктів КРАСНОГОРІВКА, ПІСКИ, НОВОЗВАНІВКА ЗОЛОТЕ-4 та ОПИТНЕ російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті АВДІЇВКИ, селищ ЛЕБЕДИНСЬКЕ та ПІВДЕННЕ противник здійснив прицільний обстріл українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу селища ТРОЇЦЬКЕ окупанти відкривали вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку було помічено облаштування противником інженерних позицій.

На дії противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про всі факти порушень з боку російсько – окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 4 гектари території та передали на знищення 32 вибухонебезпечних предмети.

Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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