Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:01
Просмотров: 41

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. З початку доби було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», у передмісті селищ ПІВДЕННЕ та ТРОЇЦЬКЕ окупанти відкривали провокаційний вогонь у бік українських захисників з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», неподалік АВДІЇВКИ та ВОДЯНОГО, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Українські захисники на провокаційні дії з боку збройних формувань Російської Федерації не піддавалися, вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших воїнів немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували 5 гектарів території та передали на знищення 106 вибухонебезпечних предметів.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Міндовкілля розпочинає “перезавантаження” водної політики України
10.03.2021 09:59    159
Укроборонпром упорядковує наявну технічну документацію на всі види озброєння та військової техніки
10.03.2021 09:23    139
Кордон. Близько 450 підроблених, чужих та недійсних документів
10.03.2021 09:12    161
Націоналізація "Мотор Січі": Китайський інвестор пригрозив новими позовами
10.03.2021 09:01    184
Максим Степанов: Ми здатні «згладити висоту» третьої хвилі пандемії
10.03.2021 08:42    138
Максим Степанов доручив пришвидшити хід вакцинації в Україні
10.03.2021 08:05    145
Сергій Марченко: Програма «Доступна іпотека 7%» дозволить розблокувати іпотечне кредитування в країні
10.03.2021 07:38    129
У спецслужбах РФ є підрозділи, які працюють виключно за українським напрямом, ‒ Департамент кібербезпеки СБУ
10.03.2021 07:12    172
Україна, Єврокомісія та ООН співпрацюватимуть для досягнення Цілей сталого розвитку за допомогою інновацій та технологій
10.03.2021 07:04    114
Україна може залишитись без курятини вже найближчим часом – ЄБА
10.03.2021 06:45    687
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 