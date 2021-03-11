Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. З початку доби було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», у передмісті селищ ПІВДЕННЕ та ТРОЇЦЬКЕ окупанти відкривали провокаційний вогонь у бік українських захисників з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», неподалік АВДІЇВКИ та ВОДЯНОГО, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Українські захисники на провокаційні дії з боку збройних формувань Російської Федерації не піддавалися, вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших воїнів немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували 5 гектарів території та передали на знищення 106 вибухонебезпечних предметів.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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