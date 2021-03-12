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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Російсько-окупаційні війська ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи й надалі здійснюють провокаційні обстріли позицій Збройних Сил України.

Від початку поточної доби окупанти двічі порушили режим припинення вогню обстрілявши наші позиції з автоматичних станкових гранатометів неподалік населеного пункту ПИЩЕВИК, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

Про всі факти порушень з боку російсько- окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 5.5 гектарів території та передали на знищення 127 вибухонебезпечних предметів.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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