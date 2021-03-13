Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Протягом поточної доби, 12 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «ПІВНІЧ», у передмісті населених пунктів КАТЕРИНІВКА та ПІВДЕННЕ, окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «СХІД», поблизу СТАРОГНАТІВКИ, збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів, а біля селищ ТАРАМЧУК та ПІСКИ– ще й зі стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту ГНУТОВЕ, загарбники вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а у передмісті ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї - з ручних протитанкових гранатометів. У цьому ж напрямку було помічено інженерні обладнання позицій військ противника.

На дії російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Зокрема, патруль СММ ОБСЄ 10 березня, перебуваючи на тимчасово-окупованих територіях Луганської області поблизу населеного пункту СЕНТЯНІВКА, здійснював запланований політ БПЛА СММ малого радіуса дії. В цей час спостерігачі зафіксували 17 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку БПЛА, що пролітав приблизно за 900 м на північний схід від місцеположення патруля Місії. Команда СММ була вимушена приземлити БПЛА та залишила район.

Також, перебуваючи біля блокпосту збройних формувань Російської Федерації в районі населеного пункту Золоте-5, у межах ділянки розведення, спостерігачі вкотре зафіксували 7 контейнерів не визначеного походження. Вимоги Місії щодо демонтажу контейнерів і далі не виконуються окупантами.

Українська сторона СЦКК вкотре наголошує, що збройні формування російсько-окупаційні війська продовжують систематично ігнорувати підписані 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню та усілякими методами перешкоджають роботі СММ ОБСЄ для приховування фактів порушень.

Збройні сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 10 гектарів території та передали на знищення 164 вибухонебезпечних предмети.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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