Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Протягом поточної доби, 13 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «СХІД», неподалік населеного пункту ВОДЯНЕ, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У цьому ж напрямку, застосувавши безпілотний літальний апарат типу «квадрокоптер», збройні формування Російської Федерації скинули над позиціями Об’єднаних сил два постріли ВОГ-17.

А поблизу населеного пункту ПІСКИ, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

На дії російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Українська сторона СЦКК повідомляє про порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Зокрема, значне скупчення військової техніки окупантів свідчить про наміри і надалі здійснювати провокації уздовж лінії розмежування. Нарощування озброєння та зосередження військової техніки в районі полігонів, є прямим доказом проведення навчання та бойового злагодження підрозділів російсько-окупаційних військ.

Також, було зафіксовано проведення російськими найманцями інженерних робіт з розширення оборонних позицій в районі донецького аеропорту в напрямку лінії розмежування.

Також, Місія зафіксувала факти обмеження свободи пересування. Зокрема, на блокпосту поблизу населеного пункту КРЕМІНЕЦЬ, найманець збройних формувань Російської Федерації затримав на 50 хвилин патруль ОБСЄ, який слідував у напрямку Донецька.

Українська сторона СЦКК продовжує фіксувати випадки небажання незаконними збройними угрупуваннями ОРДЛО виконувати взяті на себе зобов’язання по дотриманню режиму припинення вогню. Офіцери Української Сторони СЦКК своєчасно реагують на такі порушення, повідомляючи СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території та передали на знищення 100 вибухонебезпечних предмети.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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