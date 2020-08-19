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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські воїни дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень.

Підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Також у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, сапери ДСНС розмінували близько чотирьох гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення п’ятдесят три знайдених вибухонебезпечних предмети. Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Минулої доби вони здійснювали роботи на двадцяти семи об’єктах та повністю відремонтували три із них.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

17 серпня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили домовленості, досягнуті в рамках ТКГ.

В одному випадку це були провокації з використанням підствольного гранатомету поблизу Водяного. Постріл не ніс загрози життю наших воїнів, тому зброя у відповідь не застосовувалася. Також, минулої доби виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік Водяного з боку тимчасово окупованої Ужівки.

Бойових втрат, внаслідок ворожих провокацій, немає.

Крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони та правоохоронні органи.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 106 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6549 транспортних засобів та 5437 осіб. Також було затримано 10 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 2477 осіб. В зворотному напрямку – 966 осіб. Через КПВВ «Новотроїцьке» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 131 особа. В зворотному напрямку – 206 осіб. КПВВ «Мар’їнка» з вини окупантів не функціонує.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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