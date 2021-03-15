Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Російсько-окупаційні війська ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи й надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації 9 разів обстріляли підрозділи українських військових.

Зокрема, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ», поруч населеного пункту ПІВДЕННЕ, противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів позицій українських підрозділів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення.

Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я українського захисника– задовільний.

До того ж, неподалік КАТЕРИНІВКИ, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ загарбники обстріляли позиції наших захисників з великокаліберних кулеметів, а біля селища ТРОЇЦЬКЕ – ще й з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД», поблизу населених пунктів ОПИТНЕ та АВІДІЇВКА, окупанти відкривали вогонь у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, а біля селища ПІСКИ – ще й ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Окрім цього, в районі населеного пункту ГНУТОВЕ загарбники вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь.

Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей.

Українська сторона СЦКК повідомляє про порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців.

Так, 13 березня Міні-БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував на полігоні поблизу населеного пункту КРУГЛИК два танки Т-64, що були розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння.

Українською стороною СЦКК було зафіксовано факти дообладнання російськими найманцями оборонних позицій в напрямку лінії розмежування.

Станом на поточну добу, 14 березня, зафіксовано облаштування найманцями ОРЛО нових мінних загороджень поблизу населеного пункту ТРОЇЦЬКЕ, а на тимчасово окупованих територіях Донецької області, поблизу ШИРОКИНЕ, окупанти продовжували дообладнання старих та обладнання нових оборонних позицій в бік позицій Збройних сил України.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на зазначені порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 3 гектари території та передали на знищення 77 вибухонебезпечних предмети.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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