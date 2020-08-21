Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

У районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Від початку поточної доби на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Водночас, 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовано біля Авдіївки. Поблизу цього населеного пункту ворог здійснив декілька провокативних пострілів з великокаліберного кулемету. Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників, тому військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.

Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень.

Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Сьогодні на Приазов’ї в районі проведення операції Об’єднаних сил завершилися комплексні тактико-спеціальні навчання з бойовою стрільбою до яких були залучені підрозділи Збройних Сил України та інші складові сили оборони.

За легендою навчань, противник порушив Мінські домовленості та відтіснив українських захисників із займаних позицій. Підрозділи об’єднаних сил мали відбити атаку та повернути втрачене.

Так, в перший день навчань захисники оперативно-тактичного угруповання «Північ» провели десантування на умовно окуповану територію. Для подальшого форсування річки Айдар, військові налагодили через неї переправу та встановили протитанкове мінне поле на протилежному березі річки. Далі – в тандемі працювали механізовані та танкові підрозділи. Атаку ворога було відбито. Піхотинці повернулися на умовно втрачені позиції, а резервні підрозділи – в тил.

А вже сьогодні тренувалися захисники оперативно-тактичного угруповання «Схід», які провели повітряно-наступальну операцію та здійснили рейдові дії. Спочатку по противнику було нанесено вогонь за допомогою артилерійських розрахунків. Після чого пара літаків МіГ-29 здійснила розчистку повітряного простору для роботи ударної авіації. В подальшому для знищення переднього краю оборони противника пара літаків Су-25 застосувала некеровані авіаційні ракети типу С-8, а за кілька хвилин пара вертольотів Мі-8 нанесла удари некерованими авіаційними ракетами. Далі – вогнева підготовка атаки проводилась з мінометів 120-го і 82-го калібру та ЗУ-23.

У підсумку навчань наші підрозділи змусили противника відмовитися від активних дій і показали, що представники різних родів військ швидко налагодили взаємодію.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

19 серпня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Ворожу провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано у районі населених пунктів Луганське і Попасна. Втрат, внаслідок ворожих пострілів, немає.

Крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони та правоохоронні органи.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 88 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 7020 транспортних засобів та 5848 осіб. Також було затримано 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 1499 осіб. В зворотному напрямку – 1356 осіб. КПВВ «Мар’їнка» та «Новотроїцьке» з вини окупантів, не функціонує.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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