Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень.

Підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Також у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, сьогодні, в рамках виконання завдання за результатами оперативно-пошукових заходів, у с. Юріївка Донецької області виявлено дві схованки з підозрілими предметами, схожими на боєприпаси чи вибухові речовини. За виявленими фактами було викликано вибухотехніків ДСНС, які ідентифікували близько десяти вибухонебезпечних предметів, зокрема протитанкові міни ТМ-62 та постріли до ручного протитанкового гранатомету. Тривають слідчі дії.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

20 серпня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Ворожу провокацію з автоматичного станкового гранатомету зафіксовано біля Новоолександрівки, а зі стрілецької зброї – поблизу Авдіївки. Неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Втрат, внаслідок ворожих пострілів, немає.

Крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони та правоохоронні органи.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 115 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6618 транспортних засобів та 5916 осіб. Також було затримано 11 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 1251 особа. В зворотному напрямку – 1634 особи. КПВВ «Мар’їнка» та «Новотроїцьке» з вини окупантів не функціонує.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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