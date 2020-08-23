Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

У районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують гідно виконувати свої завдання за призначенням.

Від початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, противник здійснив один постріл з ручного протитанкового гранатомету біля Мар’їнки. Військовослужбовці Об’єднаних сил зброю у відповідь не застосовували.

На усіх інших ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші зберігався повною мірою. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

У районі проведення операції належно виконують завдання підрозділи ДСНС Об’єднаних сил. Зокрема, сапери розмінували більше дев’яти гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 136 знайдених вибухонебезпечних предметів. Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували 5 будинків. Ще на тридцяти дев’яти об’єктах роботи продовжуються.

А поліцейські зі складу Об’єднаних сил провели оперативно-профілактичне відпрацювання у прифронтових населених пунктах Приазов’я. Було виявлено і вилучили 40 гранат Ф-1 із запалами та два постріли до гранатомету.

Профілактичні заходи на території населених пунктів, що знаходяться на лінії зіткнення, триватимуть й далі.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

21 серпня не було обліковано порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Таким чином, по усій лінії зіткнення минулої доби зберігалася тиша. Бойових втрат на поранень у лавах Об'єднаних сил немає.

Крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони та правоохоронні органи.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 105 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6754 транспортних засоби та 5849 осіб. Також було затримано 6 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 944 особи. В зворотному напрямку – 2049 осіб. Через КПВВ «Новотроїцьке» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 147 осіб. В зворотному напрямку – 165 осіб. Через КПВВ «Мар’їнка» в обидва боки лінію розмежування перетнуло по одній особі.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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