Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Сьогодні, у День Державного Прапора України, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи, які залучені до відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Від початку поточної доби на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Водночас, 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ задокументовано біля Авдіївки. Поблизу цього населеного пункту ворог здійснив декілька провокативних пострілів зі стрілецької зброї та підствольного гранатомету. Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників, тому військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.

Серед українських захисників бойових втрат і поранень немає.

Наші військовослужбовці не втрачають пильності та продовжують непохитно виконувати завдання щодо захисту Українського народу і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Сьогодні в усіх бойових військових частинах Об’єднаних сил в урочистій обстановці відбулась церемонія підняття Державного Прапору України. Військовослужбовці хвилиною мовчання вшанували своїх бойових побратимів – українських героїв, які йшли у бій під нашим синьо-жовтим стягом і віддали найцінніше – своє життя, за Батьківщину, її свободу та незалежність. Для Об’єднаних сил Державний Прапор України це символ нескореності, незламності та звитяги.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

22 серпня зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ. Зокрема, противник здійснив один постріл з ручного протитанкового гранатомету неподалік Мар’їнки.

Враховуючи провокативний характер дій ворога, українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень.

Крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони та правоохоронні органи.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 88 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6830 транспортних засоби та 6059 осіб. Також було затримано 10 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 878 осіб. В зворотному напрямку – 2323 осіб. КПВВ «Новотроїцьке» та «Мар’їнка» з вини окупантів не функціонували.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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