Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Сьогодні, у День Незалежності України, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша.

Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

За дорученням Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко на авдіївській промзоні вручив орден "За мужність" 3-го ступеня старшому лейтенанту Олександру Рапуті.

Під час урочистої церемонії, яка транслювалася по центральних телеканалах у режимі телемосту, присутні хвилиною мовчання вшанували українських воїнів-героїв, які полягли за Незалежність України. Після цього, присутні поклали квіти до меморіального комплексу. Вшанували полеглих і в інших містах Донецької та Луганської областей.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

23 серпня зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ. Зокрема, поблизу Авдіївки зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації з підствольного гранатомету та стрілецької зброї, а біля Зайцевого пролунало декілька пострілів зі стрілецької зброї. В обох випадках постріли були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Також, минулої доби, виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка в бік Мар’їнки.

Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці задокументували 3 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Враховуючи провокативний характер дій ворога, українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає.

Крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони та правоохоронні органи.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 73 адміністративних правопорушення. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6292 транспортних засобів та 5343 особи. Також було затримано 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 1171 особа. В зворотному напрямку – 1405 осіб. КПВВ «Новотроїцьке» та «Мар’їнка» з вини окупантів не функціонували.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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