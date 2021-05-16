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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.

З початку цієї доби, 15 травня, було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, ворог два рази відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових та підствольних гранатометів поблизу ВОДЯНОГО.

З мінометі 82-го калібру окупанти здійснили обстріл у напрямку населеного пункту ШИРОКИНЕ.

Біля МАР’ЇНКИ окупанти два рази відкривали вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а у районі населеного пункту ГЛАДОСОВЕ один раз зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 3 гектари території та передали на знищення 83 вибухонебезпечні предмети.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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