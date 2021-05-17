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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Ігноруючи домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.

З початку доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу НОВОСЕЛІВКИ ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру.

Неподалік КАТЕРИНІВКИ російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із реактивних піхотних вогнеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ противник два рази відкривав вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 19 вибухонебезпечних предметів.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Слава Україні!

ВИДЕО

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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