Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Ігноруючи домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.
З початку доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу НОВОСЕЛІВКИ ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру.
Неподалік КАТЕРИНІВКИ російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із реактивних піхотних вогнеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
У районі населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ противник два рази відкривав вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.
На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 19 вибухонебезпечних предметів.
Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation