Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
З метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли у бік позицій Об’єднаних сил.
Протягом поточної доби, 17 травня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Неподалік ПРИЧЕПИЛІВКИ противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ ворог здійснив обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1,5 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.
Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation