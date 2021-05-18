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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

З метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли у бік позицій Об’єднаних сил.

Протягом поточної доби, 17 травня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік ПРИЧЕПИЛІВКИ противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ ворог здійснив обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1,5 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.

Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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