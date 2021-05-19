Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.

З початку цієї доби, 18 травня, було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, ворог двічі відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї поблизу ПІСКІВ.

У напрямку АВДІЇВКИ противник здійснив обстріл з підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 12 гектарів території та передали на знищення 62 вибухонебезпечні предмети.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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