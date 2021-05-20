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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби, 19 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців.

Відповідно до звіту СММ ОБСЄ від 18 травня, Місія продовжує фіксувати факти систематичного перешкоджання роботі патрулів та польотам БПЛА СММ на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, БПЛА Місії вже систематично зазнають перешкод, внаслідок глушіння сигналу під час завчасно анонсованих запланованих польотів. Нещодавно Місія зафіксувала понад 10 таких випадків.

Окупанти продовжують дообладнувати та розширювати наявні оборонні позиції в бік лінії розмежування.

Зокрема, Українська сторона СЦКК повідомляє, що сьогодні, неподалік населеного пункту Піски, проводилися земляні інженерні роботи з використанням інженерних боєприпасів для створення нових укрпілень в напрямку розташування передових позицій підрозділів Збройних Сил України.

Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на своїх позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

У районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 17 гектарів території та передали на знищення 44 вибухонебезпечних предмети.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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