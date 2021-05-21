Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
З метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли у бік позицій Об’єднаних сил.
Протягом поточної доби, 20 травня, було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Неподалік населених пунктів ТРОЇЦЬКЕ та АВДІЇВКА противник відкривав вогонь із станкових протитанкових гранатометів, а біля НОВОСЕЛІВКИ – ще й з великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту ГНУТОВЕ окупанти здійснили обстріл у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 5 гектарів території та передали на знищення 38 вибухонебезпечних предметів.
Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation