Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

З метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли у бік позицій Об’єднаних сил.

Протягом поточної доби, 20 травня, було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік населених пунктів ТРОЇЦЬКЕ та АВДІЇВКА противник відкривав вогонь із станкових протитанкових гранатометів, а біля НОВОСЕЛІВКИ – ще й з великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту ГНУТОВЕ окупанти здійснили обстріл у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 5 гектарів території та передали на знищення 38 вибухонебезпечних предметів.

Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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