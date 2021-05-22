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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

З початку цієї доби зафіксовано 5 порушень з боку російських окупантів.

Поблизу населеного пункту НОВОСЕЛІВКА найманці два рази відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

Неподалік ПІСКІВ противник здійснив обстріл із мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

У районі ВОДЯНОГО ворог вів вогонь із ручних та станкових протитанкових гранатометів, а біля селища ГНУТОВЕ – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 10 гектарів території та передали на знищення 48 вибухонебезпечних предметів.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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