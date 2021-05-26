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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.

З початку цієї доби, 25 травня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру поблизу населеного пункту НОВГОРОДСЬКЕ.

З автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів окупанти здійснили обстріл у напрямку населеного пункту ВОДЯНЕ.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 6 гектарів території та передали на знищення 50 вибухонебезпечних предметів.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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