Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.
З початку цієї доби, 25 травня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Зокрема, ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру поблизу населеного пункту НОВГОРОДСЬКЕ.
З автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів окупанти здійснили обстріл у напрямку населеного пункту ВОДЯНЕ.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 6 гектарів території та передали на знищення 50 вибухонебезпечних предметів.
Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation