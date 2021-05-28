Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
З метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли у бік позицій Об’єднаних сил.
Протягом поточної доби, 27 травня, було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу ПІСКІВ ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів.
Неподалік населеного пункту ПРИЧЕПИЛІВКА російські найманці вели вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу МАР’ЇНКИ ворог здійснив обстріл з протитанкових гармат.
У напрямку населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Внаслідок обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям.
Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.
На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 96 вибухонебезпечних предметів.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation