Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.

З початку цієї доби, 28 травня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Поблизу АВДІЇВКИ ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля ВОДЯНОГО – ще й з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У районі населеного пункту ГРАНІТНЕ ворог використав великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по наших позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17.

Неподалік ПРИЧЕПИЛІВКИ російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів, а біля ПАВЛОПОЛЯ – ще й з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу МАР’ЇНКИ ворог використав станкові протитанкові гранатомети.

У напрямку ПІСКІВ противник застосував стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 7 гектарів території та передали на знищення 107 вибухонебезпечних предмети.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Слава Україні!

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Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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