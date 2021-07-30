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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби, 29 липня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Біля населеного пункту ШИРОКИНЕ противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру.

Неподалік ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Поблизу селища ШУМИ ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 13 гектарів території та передали на знищення 123 вибухонебезпечні предмети.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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