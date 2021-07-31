Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Протягом поточної доби, 30 липня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, біля ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, противник застосував ручні протитанкові гранатомети.

Крім того, на ЛУГАНЩИНІ зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 9 гектарів території та передали на знищення 176 вибухонебезпечних предметів.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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