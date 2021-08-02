Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.
Від початку цієї доби зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Біля населеного пункту АВДІЇВКА збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
На ЛУГАНЩИНІ зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10».
Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 2 гектари території та передали на знищення 184 вибухонебезпечних предмети.
Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation