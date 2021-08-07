Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу ВОДЯНОГО, що біля Донецька, ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 8 гектарів території та передали на знищення 111 вибухонебезпечних предметів.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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