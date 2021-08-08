Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
Від початку доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
У напрямку селища ПІСКИ російські найманці обстріляли позиції українських захисників з протитанкових ракетних комплексів.
Також окупанти застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям щодо відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у населеному пункті ПІСКИ.
Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Ще один військовий дістав поранення. Стан здоров’я воїна – середньої важкості.
Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Поблизу населеного пункту ШУМИ ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, на ЛУГАНЩИНІ зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 12 гектарів території та передали на знищення 141 вибухонебезпечний предмет.
Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation