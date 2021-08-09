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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню.

Від початку доби зафіксовано 2 обстріли позицій Збройних Сил України.

Поблизу СВІТЛОДАСРЬКА ворог обстріляв позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля ЗОЛОТОГО-4 російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 84 вибухонебезпечні предмети.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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