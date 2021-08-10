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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку доби зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту ПІВДЕННЕ противник обстріляв позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на ЛУГАНЩИНІ зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 22 гектари території та передали на знищення 70 вибухонебезпечних предметів.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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