Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню.
Від початку доби, 10 серпня, зафіксовано 4 обстріли.
Поблизу ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, окупанти двічі застосували артилерійські системи калібру 122-мм та міномети 82-го калібру.
У напрямку НЕВЕЛЬСЬКОГО ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Неподалік МАР’ЇНКИ російські найманці обстріляли українські позиції з протитанкових ракетних комплексів.
У результаті ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан одного пораненого – тяжкий, двох інших – задовільний.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання інші складові сил оборони.
Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 9 гектарів території та передали на знищення 146 вибухонебезпечних предметів.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation