Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Протягом поточної доби, 17 серпня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу ПРИЧЕПИЛІВКИ противник двічі обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

В напрямку населеного пункту ВОДЯНЕ, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го калібру.

Біля селища ПІСКИ ворог вів вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, на півночі ЛУГАНЩИНИ зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об'єднаних сил, в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, розмінували 1 гектар території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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