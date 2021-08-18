Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
Протягом поточної доби, 17 серпня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
Поблизу ПРИЧЕПИЛІВКИ противник двічі обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.
В напрямку населеного пункту ВОДЯНЕ, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го калібру.
Біля селища ПІСКИ ворог вів вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Крім того, на півночі ЛУГАНЩИНИ зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.
В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого – задовільний.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об'єднаних сил, в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, розмінували 1 гектар території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation