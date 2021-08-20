Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку цієї доби, 19 серпня, зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

У напрямку НОВООЛЕКСАНДРІВКИ російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Біля КРИМСЬКОГО противник обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік НЬЮ-ЙОРКУ ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу НЕВЕЛЬСЬКОГО окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В районі населеного пункту КРАСНОГОРІВКА збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на ЛУГАНЩИНІ зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об'єднаних сил, в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, розмінували 10 гектарів території та передали на знищення 165 вибухонебезпечних предметів.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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