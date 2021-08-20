Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:01
Просмотров: 81

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку цієї доби, 19 серпня, зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

У напрямку НОВООЛЕКСАНДРІВКИ російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Біля КРИМСЬКОГО противник обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік НЬЮ-ЙОРКУ ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу НЕВЕЛЬСЬКОГО окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В районі населеного пункту КРАСНОГОРІВКА збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на ЛУГАНЩИНІ зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об'єднаних сил, в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, розмінували 10 гектарів території та передали на знищення 165 вибухонебезпечних предметів.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Уряд визначив перехідний період для реформи шкільного харчування
19.08.2021 09:37    160
Відновлено право користування землями оборони
19.08.2021 09:26    141
Гибридная война: зачем Кремль спекулирует темой геноцида
19.08.2021 09:14    167
Відтепер переведення дач та садових будинків у жилі відбуватиметься через Реєстр будівельної діяльності
19.08.2021 08:55    141
Окупанти на Донбасі продовжують займатися “самоутилізацією”
19.08.2021 08:37    187
Система сповіщення громадян про надзвичайні події запрацює після запуску Мультиплексу МХ-7
19.08.2021 08:11    159
За три десятиліття Незалежності України прикордонники припинили сотні тисяч спроб перетинання державного кордону з використанням проблемних документів
19.08.2021 07:45    120
БРЕМ-4РМ уперше візьме участь у військовому параді
19.08.2021 07:19    202
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 18 серпня 2021 року
19.08.2021 06:34    134
Ощадбанк отримав дозвіл на відкриття залу ігрових автоматів у столичному готелі
19.08.2021 06:09    140
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 