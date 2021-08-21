Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Від початку цієї доби порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано.

До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 7 гектарів території та передали на знищення 142 вибухонебезпечні предмети.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

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Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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