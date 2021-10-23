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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Неподалік ЗОЛОТОГО-4 ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку КРАСНОГОРІВКИ найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм.

В бік КАТЕРИНІВКИ окупанти два рази відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Наші позиції в районі НОВОЛУГАНСЬКОГО противник обстріляв двічі, використовуючи великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети.

Біля НОВОЗВАНІВКИ ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

Поблизу ЛУГАНСЬКОГО обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Українські підрозділи контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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