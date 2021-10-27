Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

З початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Біля ГРАНІТНОГО найманці тричі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

В районі НОВОЗВАНІВКИ ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік ТРОЇЦЬКОГО противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу ПАВЛОПОЛЯ російсько-окупаційні війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

В бік КРИМСЬКОГО окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - задовільний.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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