Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
З початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Біля ГРАНІТНОГО найманці тричі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.
В районі НОВОЗВАНІВКИ ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Неподалік ТРОЇЦЬКОГО противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу.
Поблизу ПАВЛОПОЛЯ російсько-окупаційні війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
В бік КРИМСЬКОГО окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - задовільний.
Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну.
Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation