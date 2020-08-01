Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 31 липня 2020 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою.

На ділянках відповідальності більшості підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим тиші – постріли з автоматичного станкового гранатомету пролунали біля Водяного, а неподалік Південного ворог використав стрілецьку зброю.

Вогневі провокації противника були неприцільними, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Втрат, внаслідок ворожих обстрілів у лавах Об’єднаних сил, немає.

Громадяни України можуть бути впевненими у тому, що Збройні Сили та інші складові сил оборони – це надійний щит, який захищає кожного з нас. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Крім українських військовослужбовців у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, 93 невідомих вибухових пристрої знайшли підрозділи ДСНС під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донбасу. Загалом за розпорядженням Командувача Об’єднаних сил тільки за добу було проведено розмінування площі більше 7 гектарів.

За зверненнями місцевих адміністрацій, рятувальники Об’єднаних Сил ремонтують пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів минулих років будинки виконуючи складні будівельні роботи. Загалом було відремонтовано 8 будинків.

А на контрольних пунктах виїзду-виїзду особовий склад Об’єднаних сил надав медичну та іншу допомогу 37 громадянам України, які її потребували.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

30 липня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник здійснив провокативні постріли з підствольного гранатомету і стрілецької зброї у районі населених пунктів Новотошківське і Оріхове. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат, внаслідок ворожих провокацій, не було.

Крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони та правоохоронні органи.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 78 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5936 транспортних засоби та 5072 особи. Також було затримано 8 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 746 осіб. В зворотному напрямку – 750 осіб. КПВВ «Новотроїцьке» та «Мар’їнка» з вини окупантів не функціонують.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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