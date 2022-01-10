Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
У бік ПОПАСНОЇ збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу КАТЕРИНІВКИ окупанти обстрілювати позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation