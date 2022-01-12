Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:01
Просмотров: 32

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Термін дії Covid-сертифікатів про вакцинацію скоротять до 9 місяців
11.01.2022 10:12    307
Президент Естонії підтвердив надання летальної зброї Україні
11.01.2022 09:50    276
Мінагрополітики затвердило список виробників соціально важливих продуктів, які зможуть купувати газ за зниженою ціною
11.01.2022 09:16    215
У 2021 році до бюджету надійшло 107,2 млрд грн акцизного податку та плати за ліцензії
11.01.2022 08:46    165
Добыча угля на госшахтах упала за год еще на 19%, – профсоюз
11.01.2022 08:20    185
У "Мрії" в Польщі проблеми: пошкоджено стійку шасі, "Антонов" висилає літак на допомогу
11.01.2022 07:44    276
МЗС України щодо розвитку ситуації в Республіці Казахстан
11.01.2022 07:18    201
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 10 січня 2022 року
11.01.2022 06:35    140
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
11.01.2022 06:00    354
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
11.01.2022 00:01    238
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 