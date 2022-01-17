Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:01
Просмотров: 69

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

У бік КАТЕРИНІВКИ збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У Німеччині лунають заяви про можливість надання Україні засобів військового захисту
16.01.2022 10:17    208
Кабмін провів зміни держпрдставника в наглядовій ради "Укренерго". Попередник міг займати посаду незаконно
16.01.2022 09:52    183
Сьогодні в Україні - День пам’яті «кіборгів» Донецького аеропорту
16.01.2022 08:59    182
Щодо роботи КПВВ на лінії розмежування в районі проведення ООС
16.01.2022 08:42    161
Из-за кибератак РФ украинцы могут остаться без света, тепла и денег – Reuters
16.01.2022 07:48    236
Скільки хвиль ковіду буде у 2022 році в Україні?
16.01.2022 07:15    431
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 15 січня 2022 року
16.01.2022 06:44    136
Таксистів зобов`яжуть встановити касові апарати в авто
16.01.2022 06:33    243
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
16.01.2022 06:00    266
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
16.01.2022 00:01    235
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 