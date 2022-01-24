Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Станом на 17 годину поточної доби, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 6 - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку ВОДЯНОГО ворог 4 рази відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм., а також гранатометів різних систем.

Поблизу ПОПАСНОЇ російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У бік КАТЕРИНІВКИ окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік НОВОЗВАНІВКИ російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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