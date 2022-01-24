Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
Станом на 17 годину поточної доби, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 6 - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
В напрямку ВОДЯНОГО ворог 4 рази відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм., а також гранатометів різних систем.
Поблизу ПОПАСНОЇ російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
У бік КАТЕРИНІВКИ окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Неподалік НОВОЗВАНІВКИ російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation