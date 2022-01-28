Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення.

Так, на Луганщині, у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних Сил України, особовим складом опорного пункту було виявлено спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника.

Завдяки пильності та рішучості військовослужбовців Збройних Сил України ворог відмовився від своїх намірів та відступив на тимчасово окуповану територію.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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