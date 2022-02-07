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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

У бік ВОДЯНОГО Донецької області окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік ПІСКІВ російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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