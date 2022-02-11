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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Неподалік ПІСКІВ противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

У напрямку ЗАЙЦЕВЕ російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік ГРАНІТНОГО окупанти обстрілювали позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту ТАРАМЧУК російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання трьох пострілів ВОГ-17.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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