Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

По околицях СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКОЇ та НОВОЗВАНІВКИ російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу ЛОБАЧЕВЕ окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

У бік ЛУГАНСЬКОГО противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік МАР’ЇНКИ збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих дій немає.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»