Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Загалом, станом на 16 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 39 порушень режиму припинення вогню, 30 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
НОВОТОШКІВСЬКОВСЬКЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
ВОДЯНЕ - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.
ТРУДІВСЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм.
СТАРОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
СТАРИЙ АЙДАР та МАР’ЇНКУ - з мінометів калібру 120 мм.
ПІВДЕННЕ й МАЙОРСЬК – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
ЛОБАЧЕВЕ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
НОВОСЕЛІВКУ ДРУГУ - з протитанкових ракетних комплексів.
ЛУГАНСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
МАР’ЇНКУ – з мінометів калібру 120 мм, 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
СВІТЛОДАРСЬК – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.
ТРОЇЦЬКЕ – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
ПОПАСНУ – зі станкових протитанкових гранатометів.
ЗАЙЦЕВЕ - з автоматичних станкових гранатометів.
АВДІЇВКУ, ШУМИ, ТРАВНЕВЕ, НЕВЕЛЬСЬКЕ та ДОНЕЦЬКИЙ - з мінометів калібру 120 мм.
НОВОЗВАНІВКУ – з артилерії калібру 152 мм.
СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ- з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.
ПІСКИ - з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів.
ГОЛЬМІВСЬКИЙ - з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.
ХРЯЩІВКУ - з артилерії калібру 122 мм.
СИЗЕ - з артилерії калібру 122 мм.
ОПИТНЕ- з мінометів калібру 120 мм.
Від дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один – бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого - задовільний.
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.
Також, сьогодні від ворожих обстрілів пошкоджено споруду дитячого садочку та лінії електропередач в Станиці Луганській. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії. Окрім цього, збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт ВРУБІВКА та пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи й газогін.
Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation