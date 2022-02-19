Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Станом на 17 годину, 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 53 порушень режиму припинення вогню, 41 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
БОЛОТЕНЕ, НОВОГНАТІВКУ та СТАРИЙ АЙДАР - з артилерії калібру 122 мм.
Чотири рази СТАРОГНАТІВКУ - з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів.
ЧЕРМАЛИК – з автоматичних станкових гранатометів.
Чотири рази ПІЩАНЕ - з мінометів калібру 120 мм.
ПІВДЕННЕ - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
ШУМИ, ВОДЯНЕ, ОПИТНЕ, ГНУТОВЕ – з мінометів калібру 82 мм.
НЕВЕЛЬСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Двічі СВІТЛОДАРСЬК - з мінометів калібру 120 мм.
Дев’ять разів ЛУГАНСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм., великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.
Три рази НЬЮ ЙОРК - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.
НИЖНЬОТЕПЛЕ та МИРОНІВСЬКИЙ – зі станкових протитанкових гранатометів.
ТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
Три рази ГРАНІТНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
ПОПАСНУ - з мінометів калібру 120 мм.
КРАСНОГОРІВКУ - з мінометів калібру 120 мм, 82 мм.
АРТЕМА - з мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів.
МАРЇНКУ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Двічі НОВОГРИГОРІВКУ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
Двічі НОВООЛЕКСАНДРІВКУ – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
ЗОЛОТЕ-2 – з мінометів калібру 120 мм.
ЛОБАЧЕВЕ - з артилерії калібру 122 мм.
СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.
Чотири рази ЩАСТЯ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.
Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків, прикриваючись мирними мешканцями.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation