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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Станом на 17 годину, 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 53 порушень режиму припинення вогню, 41 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

БОЛОТЕНЕ, НОВОГНАТІВКУ та СТАРИЙ АЙДАР - з артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази СТАРОГНАТІВКУ - з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів.

ЧЕРМАЛИК – з автоматичних станкових гранатометів.

Чотири рази ПІЩАНЕ - з мінометів калібру 120 мм.

ПІВДЕННЕ - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

ШУМИ, ВОДЯНЕ, ОПИТНЕ, ГНУТОВЕ – з мінометів калібру 82 мм.

НЕВЕЛЬСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі СВІТЛОДАРСЬК - з мінометів калібру 120 мм.

Дев’ять разів ЛУГАНСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм., великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.

Три рази НЬЮ ЙОРК - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.

НИЖНЬОТЕПЛЕ та МИРОНІВСЬКИЙ – зі станкових протитанкових гранатометів.

ТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Три рази ГРАНІТНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ПОПАСНУ - з мінометів калібру 120 мм.

КРАСНОГОРІВКУ - з мінометів калібру 120 мм, 82 мм.

АРТЕМА - з мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів.

МАРЇНКУ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі НОВОГРИГОРІВКУ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Двічі НОВООЛЕКСАНДРІВКУ – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

ЗОЛОТЕ-2 – з мінометів калібру 120 мм.

ЛОБАЧЕВЕ - з артилерії калібру 122 мм.

СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.

Чотири рази ЩАСТЯ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.

Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків, прикриваючись мирними мешканцями.  

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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