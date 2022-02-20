Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.
Станом на 17 годину 19 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 70 порушень, 60 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Шість разів НОВОТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів.
ГРАНІТНЕ – з артилерії калібру 122 мм.
Чотири рази СТАРОГНАТІВКУ - з артилерії калібру 152мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Три рази НОВОСЕЛІВКУ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
БОЛОТЕНЕ - з мінометів калібру 82 мм.
ВОДЯНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
ШИРОКИНЕ – з мінометів калібру 120 мм.
МИРОНІВСЬКИЙ - з артилерії калібру 122 мм.
Три рази НОВОГНАТІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.
Три рази СВІТЛОДАРСЬК - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Три рази ТРАВНЕВЕ - з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.
Двічі ЛОБАЧЕВЕ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Двічі ПІВДЕННЕ - з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Чотири рази НОВОЗВАНІВКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Двічі ЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомету.
Двічі АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів.
П’ять разів ЩАСТЯ - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Чотири рази КРИМСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Чотири рази МАР'ЇНКУ – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.
Двічі ОПИТНЕ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Тричі НЬЮ-ЙОРК - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
ЛОПАСКИНЕ - з мінометів калібру 82 мм.
Тричі НОВОЛУГАНСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Двічі СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з танку та мінометів калібру 120 мм.
ПРИЧЕПИЛІВКУ - з мінометів калібру 120 мм .
СИЗЕ - з мінометів калібру 120 мм.
НОВОГРИГОРІВКУ - з артилерії калібру 122 мм.
П’ять разів ТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.
СТАРИЙ АЙДАР - з артилерії калібру 122 мм.
Три рази ШУМИ - з мінометів калібру 120мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
Тричі ЗАЙЦЕВЕ - артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм.
СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Двічі ТРЬОХІЗБЕНКУ - з мінометів калібру 120 мм.
БОГДАНІВКА - з мінометів калібру 120 мм.
АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.
Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
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Заява Головнокомандувача ЗС України
Російська пропаганда продовжує поширювати фейки, звинувачуючи Збройні Сили України та нагнітаючи ситуацію. Так, російські ЗМІ сьогодні оприлюднили інформацію про нібито обстріли з боку України територій поряд з населеними пунктами Ростовської області.
Підрозділи Об’єднаних сил не здійснювали жодних обстрілів з артилерійських систем а ні окупованих територій, а ні території РФ.
Інформація, що активно поширюється в російських ЗМІ про нібито обстріли території Ростовської області Збройними Силами України є відвертою брехнею та провокацією. Адже для створення «сенсаційних повідомлень» окупанти використовують підготовлені і оприлюднені ними фейки ще 2014 року.
Зокрема, «фейковим» є повідомлення про розриви буцімто українського реактивного снаряду від РСЗВ «Град» і 122 мм снаряда в Ростовській області.
Варто наголосити, що артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення на відстані понад 21 км від лінії зіткнення, що перевищує максимальну дальність стрільби реактивних систем залпового вогню «Град» та 122-мм гармати, які є на озброєнні ЗС України.
Відтак, за відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях, здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів та свідомо продукують брехливі повідомлення.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation