Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.

Станом на 17 годину, 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 53 порушення, 50 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Чотири рази КРАСНОГОРІВКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Три рази АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Двічі ГРАНІТНЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82мм.

Три рази СТАРОГНАТІВКУ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.

П’ять разів ЛУГАНСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Три рази ОПИТНЕ - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі ПІСКИ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Три рази НОВОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі ЩАСТЯ – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

АРТЕМА – з мінометів калібру 120 мм.

Три рази НОВОТОШКІВСЬКЕ – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.

ТАРАМЧУК - з артилерії калібру 122 мм.

СТАРОМИХАЙЛІВКА - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі СВІТЛОДАРСЬК – з автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

ЗОЛОТЕ - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі ПІВДЕННЕ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

НОВОТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм.

ТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.

ПРИЧЕПИЛІВКУ - з артилерії калібру 152 мм.

ПАВЛОПІЛЬ – з мінометів калібру 82 мм.

БОЛОТЕНЕ - з мінометів калібру 82 мм.

КРИМСЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм.

ЛОПАСКІНЕ - з мінометів калібру 82 мм.

НОВОГРИГОРІВКУ – з станкових протитанкових гранатометів.

ТРУДІВСЬКЕ - з артилерії калібру 122 мм.

МАР'ЇНКУ - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі КАЛИНОВЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

МИКОЛАЇВКА – з мінометів калібру 120 мм.

НОВОЗВАНІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.

БОГДАНІВКУ - з артилерії калібру 122 мм.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої важкості та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний.

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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