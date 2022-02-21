Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.
Станом на 17 годину, 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 53 порушення, 50 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Чотири рази КРАСНОГОРІВКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Три рази АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
Двічі ГРАНІТНЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82мм.
Три рази СТАРОГНАТІВКУ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.
П’ять разів ЛУГАНСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Три рази ОПИТНЕ - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі ПІСКИ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Три рази НОВОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Двічі ЩАСТЯ – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
АРТЕМА – з мінометів калібру 120 мм.
Три рази НОВОТОШКІВСЬКЕ – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.
ТАРАМЧУК - з артилерії калібру 122 мм.
СТАРОМИХАЙЛІВКА - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі СВІТЛОДАРСЬК – з автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
ЗОЛОТЕ - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі ПІВДЕННЕ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
НОВОТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм.
ТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.
ПРИЧЕПИЛІВКУ - з артилерії калібру 152 мм.
ПАВЛОПІЛЬ – з мінометів калібру 82 мм.
БОЛОТЕНЕ - з мінометів калібру 82 мм.
КРИМСЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм.
ЛОПАСКІНЕ - з мінометів калібру 82 мм.
НОВОГРИГОРІВКУ – з станкових протитанкових гранатометів.
ТРУДІВСЬКЕ - з артилерії калібру 122 мм.
МАР'ЇНКУ - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі КАЛИНОВЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
МИКОЛАЇВКА – з мінометів калібру 120 мм.
НОВОЗВАНІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.
БОГДАНІВКУ - з артилерії калібру 122 мм.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої важкості та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний.
Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation