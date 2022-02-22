Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил



Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.

Станом на 17 годину, 21 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 54 порушення, 45 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Двічі ТАЛАКІВКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ПІЩЕВИК - з мінометів калібру 120 мм.

П’ять разів ВОДЯНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Двічі КРАСНОГОРІВКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.

МЕМРИК - з артилерії калібру 152 мм.

СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з артилерії калібру 122 мм.

П’ять разів ЩАСТЯ - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Три рази ЛЕБЕДИНСЬКЕ – БпЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ЧЕРМАЛИК - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі КАМ'ЯНКУ - з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

НОВОЛУГАНСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.

НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з протитанкових керованих ракетних комплексів.

Двічі НОВОМИХАЙЛІВКУ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі ЛОПАСКИНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Двічі ГНУТОВЕ - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

ВРУБІВКУ - з артилерії калібру 152 мм.

ПАВЛОПІЛЬ – з станкових протитанкових гранатометів.

Двічі ЗАЙЦЕВЕ - з мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази ПІСКИ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.

МИКОЛАЇВКУ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

ТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі ЛУГАНСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.

ЛОБАЧЕВЕ - з артилерії калібру 122 мм.

СТАРОГНАТІВКА - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів.

Двічі ГРАНІТНЕ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

МАР'ЇНКУ - з мінометів калібру 120 мм.

ОПИТНЕ - з мінометів калібру 120 мм.

ШИРОКІНЕ - з мінометів калібру 120 мм.

ПРИЧЕПИЛІВКУ - з мінометів калібру 82 мм.

НЬЮ ЙОРК - з мінометів калібру 82 мм.

НОВОТОШКІВСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.

Також, зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок обстрілів чотири військовослужбовця отримали осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я різної важкості.

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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