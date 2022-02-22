Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:01
Просмотров: 148

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил


Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.

Станом на 17 годину, 21 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 54 порушення, 45 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Двічі ТАЛАКІВКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ПІЩЕВИК - з мінометів калібру 120 мм.

П’ять разів ВОДЯНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Двічі КРАСНОГОРІВКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.

МЕМРИК - з артилерії калібру 152 мм.

СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з артилерії калібру 122 мм.

П’ять разів ЩАСТЯ - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Три рази ЛЕБЕДИНСЬКЕ – БпЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ЧЕРМАЛИК - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі КАМ'ЯНКУ - з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

НОВОЛУГАНСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.

НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з протитанкових керованих ракетних комплексів.

Двічі НОВОМИХАЙЛІВКУ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі ЛОПАСКИНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Двічі ГНУТОВЕ - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

ВРУБІВКУ - з артилерії калібру 152 мм.

ПАВЛОПІЛЬ – з станкових протитанкових гранатометів.

Двічі ЗАЙЦЕВЕ - з мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази ПІСКИ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.

МИКОЛАЇВКУ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

ТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі ЛУГАНСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.

ЛОБАЧЕВЕ - з артилерії калібру 122 мм.

СТАРОГНАТІВКА - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів.

Двічі ГРАНІТНЕ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

МАР'ЇНКУ - з мінометів калібру 120 мм.

ОПИТНЕ - з мінометів калібру 120 мм.

ШИРОКІНЕ - з мінометів калібру 120 мм.

ПРИЧЕПИЛІВКУ - з мінометів калібру 82 мм.

НЬЮ ЙОРК - з мінометів калібру 82 мм.

НОВОТОШКІВСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.

Також, зафіксовано проліт  ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок обстрілів чотири військовослужбовця отримали осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я різної важкості.

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС
21.02.2022 10:09    215
Американские и французские журналисты рассказали, как попали под обстрел на Донбассе
21.02.2022 09:58    274
Віктор Ляшко: Лікарні забезпечені коштами для виплат підвищеної заробітної плати
21.02.2022 09:48    196
Лукашенко і Путін вирішили продовжити спільну перевірку сил реагування через загострення на Донбасі – міністр оборони Білорусі
21.02.2022 09:37    221
На канал "Рада" пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію
21.02.2022 09:25    335
Риск очень высок: глава НАТО оценил вероятность нового вторжения РФ в Украину
21.02.2022 09:14    291
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
21.02.2022 09:07    216
Рекорди російської пропаганди: 8 фейків за 2 дні
21.02.2022 08:43    312
РФ отрежут от финансовых рынков в случае нового вторжения в Украину — глава ЕС
21.02.2022 08:16    228
Завод точної механіки виробив тисячну 30-мм гармату
21.02.2022 07:59    258
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 